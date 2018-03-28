Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 29 марта изменил условия по кредиту «Открытый». Теперь минимальная ставка составляет 11,99% годовых (ранее 15%) и распространяется на новых заемщиков, готовых подтвердить свои доходы.

Кроме того, согласно новым параметрам кредита «Открытый», у частных клиентов появилась возможность получить заемные средства на сумму до 200 тыс. рублей без подтверждения дохода: минимальная ставка составит 18% годовых и будет действовать на всем сроке кредита. Если клиенту потребуется более крупный займ (до 1 млн рублей), банк попросит предоставить справку о зарплате. Подать заявку на кредит «Открытый» можно, как в отделении банка, так и дистанционно – через интернет-банк или сайт УБРиР.

Отметим, что итоговое решение о ставке кредита будет зависеть от кредитоспособности клиента.

Алексей Мерзляков, директор по маркетингу УБРиР:

Спрос на потребительское кредитование восстанавливается, что видно из роста количества заявок: в УБРиР за год на 15%. И это понятно: люди адаптируются к экономической ситуации и медленно возвращаются к потребительской активности, закрывая свой отложенный спрос на товары. При этом ЦБ, снижая ключевую ставку который год подряд, дает возможность банкам пересматривать условия по своим кредитным продуктам. И УБРиР делает свои кредитные продукты доступнее и выгоднее для своих клиентов.