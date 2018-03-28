Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил высокое одобрение жюри в номинации «Партнер года по внедрению и интеграции» в международном конкурсе «Хрустальная гарнитура».

«Хрустальная гарнитура» - престижный конкурс контакт-центров и центров обслуживания клиентов. В сезоне 2017/2018 жюри оценивало рекордное количество номинантов за всю историю своего существования – почти 300 компаний, в том числе из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Киргизии, подали свои заявки и эссе на рассмотрение конкурсной комиссии.

Жюри оценивало совместные проекты УБРиР и Центра речевых технологий: VoiceNavigator – систему голосового самообслуживания (голосовой помощник Ева), используемую для построения голосовых сервисов на основе технологий синтеза и распознавания речи, а также Smart Logger II – средство автоматизированного контроля качества работы персонала контактного центра и уровня лояльности клиентов.

Елена Орлова, управляющий директор центра сопровождения продаж розничного бизнеса:

Внедрение решений Центра речевых технологий позволило качественно улучшить работу с обращениями клиентов в колл-центр банка: благодаря нашему голосовому помощнику Еве мы можем предоставлять справочную информацию клиентам на основании голосового запроса, выраженного в свободной форме, в режиме диалога, без привлечения специалистов. Это существенно экономит время сотрудников колл-центра, которые могут решать более сложные вопросы клиентов.

Также банк получил высокое одобрение жюри еще в одной номинации – «Лучшая команда по работе с обратной связью, жалобами и претензиями». Приз взяла служба заботы о клиентах УБРиР, которая занимается сбором, анализом обращений от клиентов, и запускает изменения в бизнес-процессы кредитной организации.