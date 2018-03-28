Компания Solar Security, разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, опубликовала сводный отчет Solar JSOC Security flash report за второе полугодие 2017 г.

Согласно полученным данным, за этот период средний поток событий ИБ составил 8,243 млрд событий. Из них около 1 270 в сутки – события с подозрением на инцидент. Примерно каждый шестой инцидент был классифицирован как критичный – то есть потенциально ведущий к финансовым потерям на сумму свыше 1 млн руб., компрометации конфиденциальной информации или остановке критичных бизнес-систем.

Во второй половине 2017 года большая часть атак на компании (86,7%) происходила днем, однако, если говорить о критичных внешних инцидентах, то в 58,7% случаев они происходили ночью. Это самый высокий показатель за последние четыре года, говорится в сообщении Solar Security.

Отдельно исследователи отмечают резкое распространение программного обеспечения для майнинга криптовалют и заметное сокращение инцидентов, связанных с вирусами-шифровальщиками. Количество последних снизилось примерно на треть. Среди возможных причин приводятся сокращение числа массовых атак, а также смещение фокуса злоумышленников с деструктивного влияния на информационные системы организаций в сторону более прямой монетизации атак (например, с использованием тех же майнеров).

По словам Владимира Дрюкова, директора центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC, в отношении майнингового ПО заметна определенная отраслевая специфика заражений. Так, в банках майнеры чаще всего обнаруживаются на рабочих станциях, куда они доставляются в рамках пакетов вредоносного ПО через почту или зараженные сайты. За пределами финансового сектора в среднем в каждой третьей организации фиксируются инциденты, когда майнеры на серверном оборудовании компании устанавливают непосредственно сотрудники ИТ-департамента.