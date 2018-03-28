Корейская криптобиржа Upbit запустила систему вознаграждения пользователей за информацию о многоуровневых мошеннических схемах, связанных с криптовалютами и ICO. Компания уже обнаружила 20 таких схем и сообщила о них полиции.

В своем заявлении Upbit утверждает, что число незаконных случаев такого мошенничества постоянно растет, поэтому биржа просит всех своих пользователей принять участие в борьбе с этим. Согласно Hankook Media, система будет работать в течение 12 месяцев до марта 2019 года. Однако Upbit может продлить этот период.

Сообщить о нелегальной схеме можно будет в приложении Upbit, выбрав опцию консультирования через Kakao Talk.

На этой неделе криптовалютная биржа Bithumb также распространила брошюры, направленные на предотвращение ущерба, связанного с криптовалютным мошенничеством. Руководство Bithumb пояснило, что в брошюрах в доступном для понимания формате в виде комиксов представлена информация о голосовом фишинге, фарминге, SMS-фишинге, хакинге и профилактических мерах.