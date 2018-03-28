Система tax free будет запущена к началу июня в аэропортах всех городов, принимающих Чемпионат мира по футболу — 2018, сообщил ТАСС глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.



«Мы должны уточнить ряд приказов Минфина и Федеральной таможенной службы, постановлений правительства и активно этим заняты. Все должно заработать к началу июня», — сказал Сазанов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Вопрос о том, успеют ли до этого момента создать отечественного оператора системы tax free, остается открытым. Планируется, что российский оператор будет работать вместе с двумя зарубежными — Global Blue и Premier Tax Free.

Система tax free запущена в России с января 2018 года, однако документооборот в электронной форме между ретейлерами, оператором системы, Федеральной таможенной службой, Федеральной налоговой службой и покупателем заработает только с октября 2018 года.