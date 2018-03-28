Денежные переводы по системе CONTACT теперь можно отправлять наличными и через онлайн-платформу в Гватемалу, Сальвадор, Эквадор, Эфиопию, Гану, Индонезию, Шри-Ланку, Малави, Конго (ДР), Нигерию, Уганду и Непал с последующим зачислением на мобильные кошельки получателей. Сервис поддерживает мобильные кошельки Airtel Money, Dialog, Dompetku, Efectivo Desde Mi Celular, Esewa, Ez Cash, Hellocash, MTN Mobile Money, Paga Wallet, Tigo Money, Vcash и доступен в пунктах системы CONTACT, расположенных на территории России и стран ближнего зарубежья.

Для отправки перевода достаточно указать ФИО и дату рождения отправителя, а также ФИО и номер мобильного телефона получателя, к которому привязан мобильный кошелек. Выплата переводов доступна в течение 15 минут после отправки. Зачисление перевода осуществляется в долларах США (Сальвадор и Эквадор) и в национальных валютах стран по курсу на дату отправки перевода. Максимальная сумма перевода варьируется от 160 до 2775 долларов США в зависимости от страны.

«Денежные переводы в формате на мобильные кошельки наиболее востребованы в странах с высоким уровнем проникновения каналов пользования финансовых сервисов альтернативных банковским. Так, в странах Западной и Восточной Африки число пользователей Интернета и мобильной связи достигает 27% и 39% от всего населения соответственно, и мобильные кошельки – самый популярный способ получения финансовых сервисов, преимущественно денежных переводов, оплаты сотовой связи и микрокредитов, - отметила Елена Гафарова, вице-президент системы CONTACT по международному развитию. – Зачисление переводов на мобильные кошельки – это абсолютно новый вид услуги, предоставляемый CONTACT в таких странах как Кения, Нигерия, Гана и ряде других, который не только привлечет новых пользователей, но и повысит объем переводов, осуществляемых из России и СНГ в страны Африки, Азии и Латинской Америки».

О системе CONTACT

Платежная система CONTACT работает с 1999 года и является первой российской системой денежных переводов. Входит в Группу QIWI, оператор – КИВИ Банк (АО). По решению ЦБ РФ система CONTACT признана национально значимой. Система CONTACT – один из лидеров в сфере денежных переводов в России и странах ближнего зарубежья. Партнерами CONTACT являются свыше 900 российских и международных финансовых институтов. Международная сеть CONTACT включает свыше 500 тысяч пунктов обслуживания – банковских отделений, платежных терминалов, офисов банковских платежных агентов и др., более чем в 170 странах. Система CONTACT осуществляет платежи в адрес свыше 2 тысяч юридических лиц – коммерческих банков, торговых предприятий, страховых и туристических компаний и их агентов, интернет-провайдеров, операторов связи и др. Ежегодно услугами Системы пользуются миллионы клиентов по всему миру. Система CONTACT – трехкратный лауреат премии «Марка №1 в России» и отмечена многими наградами в области качества.

Источник: КИВИ Банк (АО)