Сбербанк Сбербанк приобрел 60% в компании «Диалог», которая занимается разработкой одноименного мессенджера для корпоративных клиентов.С его помощью банк планирует оптимизировать и обезопасить свои внутренние коммуникации, а также предложить этот продукт крупным клиентам и госсектору, пишет «Коммерсант».

По данным издания. сделка будет закрыта 29 марта. Сейчас компания на 51% принадлежит экс-зампреду АФК «Система» Дмитрию Зубову, 34,35% владеет гендиректор компании Никита Голдсмит, 12,05% — компания «УК терминал». По итогам сделки текущие владельцы сохранятся, но их доли снизятся.

Главный продукт компании «Диалог» — корпоративный мессенджер Dialog, который разрабатывается более трех лет. «Диалог», согласно информации на ее сайте, состоит в реестре аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области IT на территории РФ, а ее продукт может быть использован в госсекторе.

После сделки Сбербанк намерен внедрить Dialog у себя для внутрикорпоративных коммуникаций. «Сейчас сотрудники банка пользуются множеством различных сервисов для решения таких задач, как переписка, аудио- и видеоконференции, обмен файлами, планирование, — рассказал газете источник, знакомый с планами банка. — Dialog позволит оптимизировать эти процессы и усилить информационную безопасность, так как этот продукт можно использовать на собственных серверах. Сбербанк оказался не готов использовать популярные облачные решения и хранить чувствительную информацию у вендера на зарубежных серверах».

В дальнейшембанк намерен предложить Dialog в качестве продукта корпоративным клиентам, в том числе органам власти и госкомпаниям. Издание напоминает, что Dialog участвовал в конкурсе Института развития интернета среди мессенджеров, которые будут рекомендованы госсектору, и вошел в число 13 финалистов, окончательные итоги конкурса не подведены.

Сбербанк смотрел и на другие компании из этого списка, но выбрал Dialog в силу гибкости решения, что позволяет интегрировать его в структуру банка и адаптировать под нужды клиентов.