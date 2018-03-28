Сбербанк обсуждает возможность реализации облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) через приложение «Сбербанк Онлайн», сообщила журналистам зампред банка Белла Златкис.

«Я против того, чтобы увеличивать спрос за счет увеличения доходности по инструменту. Я бы увеличила спрос за счет удобства работы с этим инструментом. Мы думаем о том, чтобы этот инструмент мог быть доступен через «Сбербанк Онлайн», — сказала она.

Минфин начал размещать ОФЗ для населения в апреле 2017 года траншами по 15 млрд рублей. Первый транш был реализован чуть более чем за месяц, второй — в течение трех месяцев. Третий транш был запущен в начале сентября и на январь 2018 года был реализован лишь на две трети.

С 15 марта Минфин разместил новый выпуск на 15 млрд рублей сроком на три года.

Бумаги реализуются через Сбербанк и ВТБ.