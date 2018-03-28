Центробанк с 29 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Умут» (регистрационный номер 2435-К, Республика Дагестан, г. Хасавюрт), сообщает пресс-служба регулятора.



Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов ЦБ, изданных в соответствии с этим ФЗ, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.



«В деятельности ООО РНКО «Умут» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в четвертом квартале 2017 года ООО РНКО «Умут» было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствует о наличии в его деятельности реальной угрозы интересам кредиторов», — отмечается в сообщении.

Банк России неоднократно применял в отношении РНКО «Умут» меры надзорного реагирования.