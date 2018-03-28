Банк России намерен обязать бывших собственников проблемных банков компенсировать убытки общества от санации. Об этом на ХХ Всероссийской банковской конференции заявил заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев. По его словам, регулятор предлагает обсудить механизмы взыскания.

«Мы предлагаем обсудить механизмы взыскания убытков общества в лице Банка России, которые оно понесло на восстановление банков, из которых были выведены активы. Мы считаем эту дискуссию правомерной. Мы считаем, что это неправильно, когда до введения временной администрации банком по указанию собственников были проведены операции по выводу активов. Мы остаемся с банком, который надо существенно докапитализировать, а собственники остаются со своими активами, которые финансировались за счет банка», — заявил представитель регулятора.

Он подчеркнул, что рыночная экономика функционирует по правилам ограниченной ответственности, однако государство не может оплачивать активы, которые были выведены собственника, «и не должно».

О том, что Банк России планирует разделить расходы на санацию банков и страховщиков с их бывшими собственниками, 28 марта сообщили «Ведомости» со ссылкой на подготовленные Минфином и ЦБ ко второму чтению в Госдуме поправок к закону «О банкротстве». Определяться величина убытков будет исходя из того, что ЦБ мог бы не выдавать деньги на санацию бесплатно или по льготной ставке, а разместить их по ключевой ставке, действовавшей на момент передачи средств на санацию в фонды консолидации банковского или страхового сектора.

При этом ущерб будет оцениваться как при вливании средств в капитал банка, так и при выдаче средств на возвратной основе по ставке ниже рыночной, уточнял Поздышев.