Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что аудитория мессенджера на этой неделе растет на 700 тысяч человек в день.

Как пояснил Дуров в своем Telegram-канале , рост аудитории за год по сравнению с прошлым годом превысил 70% на большинстве рынков.

В августе 2017 года, уже после первого скандала о возможной блокировке Telegram в России, Дуров сообщал о ежедневном росте аудитории мессенджера на 600 тысяч пользователей, напоминает Rusbase .