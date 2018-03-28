Основатель Telegram Павел Дуров извинился перед пользователями мессенджера за многочасовой сбой, который коснулся ​Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

По его словам, во избежание повторных сбоев, компания установила прямую связь в режиме реального времени между инженерами и электриками центра обработки данных и начали модернизировать оборудование.​ Ранее Дуров сообщал, что причиной неполадок стало ​отключение электричества, подающегося к серверам компании в Европе.

Как сообщает РБК , согласно последним данным отслеживающего работу интернет-ресурсов сервиса Downdetector, сложности с соединением с сервером испытывают 43% пользователей Telegram, еще у 35% наблюдаются проблемы с получением и отправкой сообщений, а 21% не могут войти в мессенджер.