Компания уже установила связь в режиме реального времени между специалистами центра обработки данных и начала модернизировать оборудование.
Основатель Telegram Павел Дуров извинился перед пользователями мессенджера за многочасовой сбой, который коснулся Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.
По его словам, во избежание повторных сбоев, компания установила прямую связь в режиме реального времени между инженерами и электриками центра обработки данных и начали модернизировать оборудование. Ранее Дуров сообщал, что причиной неполадок стало отключение электричества, подающегося к серверам компании в Европе.
Как сообщает РБК, согласно последним данным отслеживающего работу интернет-ресурсов сервиса Downdetector, сложности с соединением с сервером испытывают 43% пользователей Telegram, еще у 35% наблюдаются проблемы с получением и отправкой сообщений, а 21% не могут войти в мессенджер.
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