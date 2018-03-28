Почта банк отказался от исковых требований к Тинькофф Банку в связи с заключением между кредитными организациями лицензионного договора на использование товарного знака «Лето», принадлежащего Почта Банку. Об этом сообщили в пресс-службе Почта Банка.

Этот договор предоставляет право Тинькофф Банку использовать бренд «Лето» на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти при оплате вознаграждения в пользу Почта Банка, поясняет ТАСС . Сумма вознаграждения не уточняется.

Соответствующий отказ от исковых требований принят и утвержден Арбитражным судом города Москвы.