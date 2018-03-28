Объединенное кредитное бюро оценило кредитную активность россиян в феврале 2018 года на основе информации от 600 кредиторов, передающих данные в бюро.

В феврале было выдано 2,72 млн новых кредитов общим объемом 516,18 млрд рублей. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 25%, при этом объемы кредитования увеличились на 58%. В феврале 2017 года было выдано 2,18 млн кредитов на 326,81 млрд рублей.

Лидером по темпам роста количества и объема новых кредитов в феврале остался сегмент кредитных карт . Количество новых карт выросло в годовом отношении на 71%, объем одобренных лимитов — на 123%. В феврале 2018 года было выдано 763,77 тыс. новых карт с общим лимитом 58,16 млрд рублей, годом ранее — 446,86 тыс. карт на 26,06 млрд. Средний лимит по карте увеличился за год на 31% — с 58 тыс. до 76 тыс. рублей.

Очень высокие темпы роста показал и сегмент ипотечного кредитования . Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в феврале 2018 года, выросло в годовом отношении на 65%, денежные объемы кредитования — на 78%. В феврале этого года было выдано 86,36 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму порядка 168,04 млрд рублей, год назад — 52,46 тыс. кредитов на 94,45 млрд. Средний размер нового ипотечного кредита увеличился на 8% — с 1,8 млн до 1,95 млн рублей.

В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 13%, объем выдачи — на 21%. В этом феврале было выдано 32,93 тыс. кредитов на 25,54 млрд рублей, годом ранее — 29,16 тыс. кредитов на 21,11 млрд. Средний размер нового автокредита вырос на 7% — с 724 тыс. до 775 тыс. рублей.

В сегменте кредитов наличными количество новых кредитов увеличилось на 11%, объем кредитования — на 43%. В феврале-2018 было выдано 1,83 млн кредитов наличными на 261,47 млрд рублей против 1,65 млн кредитов на 182,89 млрд годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос на 29% — со 111 тыс. до 143 тыс. рублей.



Всего за два месяца текущего года банки выдали 5,52 млн новых кредитов на общую сумму 969,08 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых кредитов выросло на 28%, а объем кредитования — на 65%. За январь и февраль 2017 года было выдано 4,3 млн новых кредитов на общую сумму 588,43 млрд рублей.

