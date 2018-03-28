Новикомбанк принял решение о прекращении участия в Ассоциации российских банков (АРБ). Решение принято 22 марта на общем собрании акционеров в связи с необходимостью сосредоточить усилия по представлению позиции банка в рамках одной структуры, отстаивающей интересы банковского сообщества, поясняется в сообщении кредитной организации.

«Новикомбанк, расширяя основную деятельность, заинтересован в совместном решении значимых для отечественного банковского сектора задач. Банк считает важным полноценное и систематическое участие в работе институтов, обеспечивающих представление консолидированной позиции банковского сообщества на уровне ЦБ РФ. В этой связи принято решение сконцентрировать работу в данном направлении в рамках одной организации — Ассоциации банков России (ассоциации «Россия»). Это позволит более эффективно и планомерно использовать экспертный и кадровый потенциал банка в профессиональной среде», — говорится в релизе.

Уточняется, что председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева входит в состав совета ассоциации «Россия». Эксперты банка принимают участие в подготовке предложений, касающихся совершенствования законодательства в области банковской деятельности, порядка регулирования совершаемых кредитными организациями операций, а также дальнейшего развития рынка финансовых услуг.

«Новикомбанк постоянно стремится к совершенствованию предоставляемых услуг. Для применения новейших технологий, внедрения передовых зарубежных практик в нашей стране необходимо эффективное взаимодействие между банками. Уверена, совместная работа ведущих отечественных финансистов в рамках совета ассоциации «Россия» позволит сделать значимый шаг в развитии банковского сектора», — комментирует Георгиева.

Напомним, на прошлой неделе ассоциация «Россия» предложила всем банковским организациям объединиться в единую структуру. Как отметили в ассоциации, в настоящее время интересы банков представляют различные профессиональные объединения, членами которых зачастую являются одни и те же организации. «Деятельность этих объединений не скоординирована, что в целом снижает ее эффективность. Решение данной задачи члены ассоциации «Россия» видят в объединении профессиональных организаций, представляющих интересы банков, в единую структуру», — указывалось в сообщении.

Позиции ассоциации «Россия» укрепились после того, как в прошлом году восемь банков — ВТБ, ВТБ 24 (сейчас это один банк), Сбербанк , Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие» и Бинбанк — покинули возглавляемую Гарегином Тосуняном Ассоциацию российских банков, заявив о снижении ее эффективности из-за неудовлетворительной работы руководства организации. Сбербанк одновременно вступил в ассоциацию «Россия» (остальные банки, за исключением не являющегося членом и сейчас Газпромбанка, уже в нее входили).



В сентябре 2017-го ассоциация «Россия», полное название которой ранее звучало как «Ассоциация региональных банков России», официально отказалась от «регионального» статуса и стала Ассоциацией банков России.

