Вице-губернатор Народного банка Китая Фан Яфэй заявил, что работа с криптовалютами входит в число приоритетных задач организации на 2018 года в рамках политики по защите национальной валюты. Цифровые деньги, по его словам, представляют собой один из трех крупнейших рисков для целостности местной валюты юаня.

В данный момент организация изучает рынок и разрабатывает собственную криптовалюту, сообщает РБК .

В Народном банке Китая не назвали конкретные правовые меры, которые планирует принять организация. В стране идет программа по борьбе с финансовыми продуктами, которые могут пошатнуть экономическую стабильность государства.