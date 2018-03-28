Регулирование отрасли усилится как на территории страны, так и за ее пределами.
Вице-губернатор Народного банка Китая Фан Яфэй заявил, что работа с криптовалютами входит в число приоритетных задач организации на 2018 года в рамках политики по защите национальной валюты. Цифровые деньги, по его словам, представляют собой один из трех крупнейших рисков для целостности местной валюты юаня.
В данный момент организация изучает рынок и разрабатывает собственную криптовалюту, сообщает РБК.
В Народном банке Китая не назвали конкретные правовые меры, которые планирует принять организация. В стране идет программа по борьбе с финансовыми продуктами, которые могут пошатнуть экономическую стабильность государства.
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