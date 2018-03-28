Чистая прибыль Московского Кредитного Банка за 2017 год в соответствии с отчетностью по МСФО составила 20,7 млрд рублей, увеличившись почти в два раза по сравнению с результатом 2016-го. «Рост чистой прибыли обусловлен ростом объемов бизнеса при улучшении показателей риска и высокой операционной эффективностью», — говорится в релизе МКБ.

Чистая процентная маржа по итогам года снизилась до 2,9% в связи с ростом объема высоколиквидных активов на балансе банка, а также снижением процентных ставок на российском банковском рынке, следует из сообщения. Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам увеличилась до 4,5%.

Операционные доходы (до вычета резервов) в 2017 году выросли на 6,3% и составили 62,4 млрд рублей. Операционные расходы повысились на 11,8%, до 17 млрд, в рамках роста бизнеса банка.

Совокупные активы МКБ увеличились за 2017 год на 20,4%, до 1 трлн 888,2 млрд рублей, что преимущественно связано с ростом чистого кредитного портфеля на 22,7%, до 768,7 млрд, и увеличением объема сделок на межбанковском рынке на 29,1%, до 845 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился за год на 22,8% и достиг 818,8 млрд рублей. Данная динамика была обусловлена ростом корпоративного кредитного портфеля на 29,1%, до 731,1 млрд рублей, преимущественно за счет кредитов, выданных высококачественным корпоративным клиентам. Объем розничного кредитного портфеля за 2017 год сократился на 12,8%, до 87,7 млрд рублей, отразив, как поясняют в МКБ, «консервативный подход банка к розничному кредитованию». Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле выросла с 84,9% на конец 2016 года до 89,3% по итогам 2017-го.

Доля неработающих кредитов (с просрочкой от 90 дней) увеличилась за год на 0,1 процентного пункта, до 2,4%. Это было «преимущественно обусловлено ухудшением финансового состояния крупного заемщика из сектора промышленного строительства при положительной динамике по остальному портфелю», отмечают в банке. Объем резервов на возможные потери по ссудам составил 50,1 млрд рублей, коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов — 253,7%.

Объем средств на счетах и депозитах клиентов вырос на 36,6%, до 941,7 млрд рублей, — это 55% от совокупных обязательств банка. Объем депозитов корпоративных и розничных клиентов увеличился за год на 47,6% и 17,1%, до 650,5 млрд и 291,2 млрд рублей соответственно.

Коэффициент достаточности капитала МКБ, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базеля III», повысился с 14,7% на конец 2016 года до 23,4% по итогам 2017-го, коэффициент достаточности капитала первого уровня — с 9,4% до 15%. Совокупный капитал банка по базельским стандартам увеличился за год на 71,7%, до 274,4 млрд рублей.

«Рост совокупного капитала банка был преимущественно сформирован за счет внешних источников, — уточняется в релизе. — В первом полугодии банк привлек два субординированных займа посредством выпуска компанией специального назначения CBOM Finance PLC субординированных еврооблигаций на общую сумму 1,3 млрд долларов США, из которых 700 млн долларов были учтены в составе добавочного капитала банка. Во втором полугодии банк привлек 14,4 млрд рублей в базовый капитал посредством публичного предложения дополнительного выпуска акций на Московской бирже, а также 22 млрд рублей в дополнительный капитал посредством привлечения субординированных депозитов».



Показатели рентабельности собственного капитала (ROAE) и рентабельности активов (ROAA) МКБ достигли 17,8% и 1,2% соответственно, продемонстрировав рост за отчетный год.