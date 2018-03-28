Минфин РФ намерен упростить доступ банков к государственным средствам. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в ходе ежегодной конференции Ассоциации банков России.

Ведомство намерено ориентироваться не на размер капитала банка, а на рейтинги, отметил он.

«Критерий будет — рейтинг от критерия капитала, мы отходит там, где закон нам позволяет. В некоторых случаях закон прям требует установить критерии по капиталу. При этом рейтинг будет тем более жестким, чем ближе деньги к бюджету. Там, где потеря каждой копейки будет означать прямые потери федерального бюджета, там, естественно будет как минимум «А-», пока у казначейства «А+». Как вы знаете, Силуанов (министр финансов Антон Силуанов. — Прим.ред.) допустил возможность снижения. Пока мы в пределах этого снижения и обсуждаем. Решение пока не принято... Второе — это большинство остальных, там, где у нас «ВВВ-», госкомпаний, госкорпорация. И третье, где у нас «ВВВ-», но есть окошки для банков с более низким рейтингом, это гарантии, таможенные, налоговые по закупкам. Там мы сделаем окошки для небольших банков», — пояснил Моисеев.

По его словам, малый бизнес настаивает на том, что по гарантиям им удобно работать с местными небольшими банками. В результате у них может вообще не быть ограничений по рейтингам и капиталу, но появится ограничение по объему операций — не более 1 млрд рублей.

