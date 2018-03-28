Норму о выплате всеми госкомпаниями дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО необходимо продлить и на текущий год. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, передает РИА Новости.



«Изменений в дивидендной политике не планируется, Минфин РФ считает ее приемлемой. В бюджет на 2018 год заложены поступления от дивидендов госкомпаний в размере 380 миллиардов рублей. Считаем, что норму о выплате госкомпаниями повышенных до 50% дивидендов от чистой прибыли по МСФО необходимо продлить и на текущий год. Исходим из того, что это справедливая оценка для всех компаний», — сказал Моисеев.

Ранее на текущей неделе глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что за последние годы к общему правилу выплат дивидендов минимум на 50% чистой прибыли по МСФО перешло большинство госкомпаний и остались считанные публичные компании, не соблюдающие пока этого минимального норматива.