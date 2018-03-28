Микрофинансовая компания «Быстроденьги» спишет задолженность своим клиентам из Кемерово, пострадавшим в результате пожара 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня».

Как поясняется в сообщении организации, на поддержку могут рассчитывать непосредственно пострадавшие от пожара люди, а также их ближайшие родственники. В число близкого окружения входят мужья, жены, дети и родители. Для списания задолженности необходимо обратиться в ближайший офис «Быстроденег», написать соответствующее заявление и приложить подтверждающие документы — свидетельство о смерти или справку из лечебного учреждения. При обращении, связанном с гибелью или травмами близкого человека, важно представить документы, подтверждающие родство. Также сканы или фото этих документов можно отправить через официальный паблик-аккаунт компании в Viber.



«Мы уже начали сверку базы клиентов со списком погибших в этой ужасной катастрофе. К сожалению, среди пострадавших есть наши заемщики, вопрос о списании их задолженности рассматривается в индивидуальном порядке. Мы потрясены случившимся и выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Желаем всем пострадавшим здоровья, а пропавшим без вести — скорее вернуться к своим семьям», — комментирует генеральный директор МФК «Быстроденьги» Юрий Провкин.

