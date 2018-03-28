Центробанк с 29 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Лайтбанка (регистрационный номер 3177, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.



«Проблемы у ООО «КБ «Лайтбанк» возникли в связи с использованием высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц. При этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) ООО «КБ «Лайтбанк» и наличие основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков. Банк России неоднократно применял в отношении ООО «КБ «Лайтбанк» меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничение и запрет на привлечение вкладов населения», — отмечается в релизе.

ЦБ также аннулировал лицензию на осуществление Лайтбанком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Лайтбанк — участник системы страхования вкладов.

