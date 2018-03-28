Глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что необходимости повышать налоги в стране нет. Об этом он сказал в четверг в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».



«Я предлагаю не повышать налоги. У нас сегодня цена на нефть достаточная высокая — около 70 долларов за баррель, а тратим мы пока 40 долларов за баррель, то есть мы продолжаем накапливать. Можно чуть-чуть сдвинуть эту планку», — сказал Кудрин.

«Кроме того, можно перераспределить (расходы) внутри бюджета — с одних направлений на другие. Больше тратить на образование, здравоохранение и дороги», — отметил Кудрин, напомнив, что в послании президента говорилось об увеличении расходов на здравоохранение и дороги в два раза. Также, по словам бывшего министра, существует возможность расширить заимствования.

«Правительство еще не определилось по этим шагам, но, в принципе, все эти возможности существуют», — заключил Кудрин.

Газета «Ведомости» на прошлой неделе сообщила со ссылкой на свои источники, что на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева обсуждалось повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% с 13%. Вслед за этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос не решен, а вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что рассматривался вариант небольшого увеличения подоходного налога с одновременным ростом необлагаемого минимума. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что его ведомство выступает против изменения НДФЛ, так как это стабильный налог.