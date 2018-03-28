Одна из крупнейших торговых площадок OKEx сообщила об удалении 13 торговых пар с криптовалютой Bitcoin Cash. Изменения в работе биржи произойдут завтра, 30 марта, в 13:00 по московскому времени.

Как сообщает РБК , в компании никак не прокомментировали это решение. Известный пользователь Twitter и криптовалютный эксперт WhalePanda предположил, что пары будут удалены из-за того, что «ими никто не пользуется».