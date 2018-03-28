По данным отчета Cyber Security Threat Landscape от Symantec, самой большой тенденцией в 2017 году стал взрыв добычи криптовалют. Рост интереса к этой области был таков, что обнаружение коинмайнеров на конечных компьютерах в 2017 году увеличилось на 8500%.

Этот рост последовал за экспоненциальным ростом цен на биткоин и другие криптовалюты во второй половине прошлого года. Среди причин такого роста компания называет относительно низкий барьер входа - потенциально для этого требуется только несколько строк кода для работы, а добыча монет может позволить преступникам «находиться ниже радаров» таким образом, который невозможен при других видах киберпреступлений, сообщает Anycoin .

Часто единственным следствием воровства вычислительной мощности для майнинга является замедление работы устройств у жертв скрытого ПО, которое могут списать на другие причины. Тем не менее, указали авторы доклада, майнинг криптовалют на устройстве может привести к его перегреву и выходу из строя.