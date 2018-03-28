С 29 марта 2018 года в «АК БАРС» Банк запустил новую услугу - держателям корпоративных карт предоставили возможность вносить наличные денежные средства на корпоративные карты через банкоматы и устройства самообслуживания банка.

Операцию пополнения можно совершать через банкоматы с функцией Cash-in и инфокиосках с функцией приема денег. Держатели карт могут совершать операции ежедневно без ограничений по сумме. В случае если владелец не взял с собой карту, он может совершить операцию до 15 000 рублей РФ в инфокиосках по номеру карты. Плата за услугу составит 0,5%.

Узнать адреса расположения банкоматов и инфокиосков можно на сайте банка, предварительно выбрав услугу «Прием наличных» и по телефону горячей линии 8-800-2005-303 (звонок по России бесплатный).