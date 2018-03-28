Торгово-промышленная палата касты неприкасаемых (далитов) и блокчейн-платформа Mahabfic объявили о запуске тренингов по майнингу в 30 городах Индии. Программа будет запущена в Дели, Мумбаи и Бенгалуру. Первый тренинг состоится в мае в городе Пуна.

С помощю обучающей пограммы молодые люди научатся майнингу и узнают многое из области блокчейна и криптовалют в целом. Таким образум, сельскому населению предоставится дополнительная возможность заработка.

По словам главы Mahabfic Тасифа Малика, в будущем Индия может стать мировым центром майнинга, сообщает Anycoin .

Напомним, за последние полтора года общий объем криптовалютных транзакций в Индии составил более $3,5 млрд. Однако индийские власти негативно относятся к внедрению криптовалюты в финансовую систему.