Среди пользователей сервисов альтернативного кредитования выросла доля клиентов из небольших городов и сел, следует из исследования компании MoneyMan. Доля Москвы и Петербурга в портфеле выданных займов в 2017 году таких сервисов упала с 31,9% до 28,7%. Доля остальных городов-миллионников осталась почти на том же уровне: в прошлом году они занимали 24,7% от общего портфеля, в 2016-м — 25,2%. Доля Екатеринбурга незначительно выросла — с 2,2% до 2,3%, Воронеж стал единственным городом среди миллионников, доля которого не изменилась (1,74%). Доля заемщиков из малых городов выросла более чем на 7%.

Сервисы онлайн-кредитования в 2017 году в России выдали микрокредитов на 30,3 млрд рублей, что больше, чем в 2016 году, почти на 70%.

По данным Центробанка, доступность традиционных кредитных организаций в России падает несколько лет подряд. Количество отделений кредитных организаций в 2016 году уменьшилось на 8,7% , банкоматов с функцией выдачи наличных за 2016 и 2015 годы стало меньше на 9%. Дистанционные финансовые услуги смогут компенсировать это падение, следует из обзора ЦБ.

Доля городов-миллионников в структуре выданных займов

Город Доля в структуре выданных займов (2017 г.) Доля в структуре выданных займов (2016 г.) Волгоград 1,63% 1,58% Воронеж 1,74% 1,74% Екатеринбург 2,34% 2,21% Казань 2,03% 2,05% Красноярск 1,90% 1,98% Нижний Новгород 1,89% 2,19% Новосибирск 2,08% 2,25% Омск 1,36% 1,51% Пермь 2,14% 2,00% Ростов-на-Дону 1,85% 1,78% Самара 2,17% 2,11% Уфа 1,99% 2,03% Челябинск 1,60% 1,78%

На рост доли заемщиков из небольших городов влияет сразу несколько факторов, указывает генеральный директор MoneyMan Ирина Хорошко:

Уровень финансовой и компьютерной грамотности населения растет с каждым годом, услугами интернет-сервисов пользуются люди старшего поколения и наиболее консервативные клиенты.

В мегаполисах рынок уже поделен, конкуренция достигла пиковых показателей, поэтому игроки выходят на новые территории.

Продолжает расти уровень проникновения Интернета, пользователями сервиса становятся те, у кого раньше не было возможности выйти в Сеть.

По словам Хорошко, сервисы онлайн-займов иногда становятся единственной возможностью решить насущные проблемы в отдаленных территориях, где нет традиционной банковской инфраструктуры. При сокращении банкоматов и отделений интернет-сервисы будут продолжать увеличивать свою долю в регионах, доля двух столиц и мегаполисов в общей структуре выданных займов будет снижаться по мере продвижения компаний вглубь страны, считает она.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru

