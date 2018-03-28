Российское рейтинговое агентство по оценке цифровых активов DigRate сообщило о запуске аналитической системы ICO Market Stats, в которой представлена информация по всем первичным размещениям монет, проведенным в мире с 2014 года.

Так, согласно полученным данным, с 2014 года было проведено 1463 ICO, с помощью которых компании привлекли $11,7 млрд. Из них 565 проектов (39%) не собрали необходимую сумму на ICO и закрылись, а каждый седьмой проект и вовсе имел признаки скама или оказался бесперспективным (lost) — с 2014 года таких проектов было 192.

По словам основателя рейтингового агентства DigRate Арсения Пояркова, аналитическая система ICO Market Stats запущена с целью создать единый удобный инструмент для крипторынка. Рынок ICO растет очень быстро, если в 2016 году объем привлеченных средств составлял менее $300 млн, то в 2017 году было привлечено чуть менее $7 млрд, а за три месяца 2018 года — более $4 млрд. Сегодня многие сталкиваются с проблемой отсутствия взвешенной и качественной аналитики: о количестве сделок, уровне инвестиций и проценте провалившихся ICO. Эту проблему комплексно решает ICO Market Stats, сообщает ForkLog .

Система ICO Market Stats основана на данных информационных листов tokendata.io, icodata.io, coinschedule.com. По словам разработчиков, система исключает дублирование и возможные погрешности. Дополнительно для оценки проектов и выставления статусов использовались ресурсы cryptocompare.com и coinmarketcap.com, где отслеживалась торговля токенами.

Помимо общих показателей ICO по годам и месяцам, аналитическая система содержит подробную сводную таблицу всех проектов, проводивших первичное предложение монет и текущий статус проектов. Дополнительно можно получить данные по датам старта и завершения сделки, собранным средствам, получить ссылки на сайты компаний.

В ближайшее время в аналитическую систему ICO Market Stats будут добавлены функции полностью автоматизированной оценки токенов и проектов на основе их финансовых показателей, медиа-активности и разработки после проведения ICO. Кроме того, планируется расширять список показателей для мониторинга по странам, KYC и типу токенов.