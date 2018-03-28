Хакасский Муниципальный Банк с 1 апреля 2018 года прекращает выпуск карт платежной системы «Золотая корона», ранее выпущенные карты будут заблокированы. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации.

Там поясняется, что клиентам необходимо обратиться в любое отделение банка для замены карт «Золотая корона» на карты платежных систем Visa, Mastercard и «Мир» . Замена карт осуществляется согласно тарифам банка.



В банке также напоминают о действующей в течение этого года акции для новых клиентов, в соответствии с которой не взимается плата за первый год обслуживания по основной карте (любой категории и платежной системы) в рамках продукта «ОтЛичная карта».