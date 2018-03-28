«ГЛОБЭКС» Банк получил награду «STP Award 2017» от банка-корреспондента VTB Bank (Europe) SE за высокое качество платежей в евро. Премия была вручена на церемонии награждения в рамках 10th Correspondent Banking Forum, организованного банком-корреспондентом. Банк уже был отмечен этой премией в 2017 году.

Для получения награды «STP Award 2017» банк должен осуществлять более 5000 переводов в евро за год, при этом уровень STP (сквозной, т. е. полностью автоматизированной, обработки) платежей должен превышать 98%. Показатель STP-Rate «ГЛОБЭКС» Банка по итогам 2017 года составил 99,7%.