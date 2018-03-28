Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявляет, что у мессенджеров остается не более десяти дней для предоставления ключей шифрования.

В приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, вносятся изменения в один из пунктов, который ранее звучал таким образом: «Организатор распространения информации в Интернете осуществляет передачу информации для декодирования на основании запроса уполномоченного подразделения, подписанного начальником (заместителем начальника) уполномоченного подразделения».

Теперь же добавляется следующая формулировка: «В возможно короткий срок, но не более десяти дней со дня получения запроса».

Уполномоченным подразделением по получению ключей шифрования назначается центр оперативно-технических мероприятий ФСБ.