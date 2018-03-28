Петр Фрадков, который рассматривается Минфином на пост главы санируемого Промсвязьбанка, может стать фактическим руководителем кредитной организации в апреле 2018 года. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах конференции Ассоциации банков России.



«Я думаю, что в течение очень короткого времени Фрадков станет фактическим руководителем, возможно уже в апреле. В это же время все корпоративные процедуры будут проводиться с руки Росимущества», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«На данный момент прорабатывается возможность его заступления в должность, пока банк принадлежит АСВ. Президентом он будет избираться после проведения собрания акционеров, и правление будет утверждаться тогда же», — отметил Моисеев.

Напомним, Центробанк 15 декабря 2017 года ввел в Промсвязьбанк временную администрацию , а позже принял решение докапитализировать банк за счет средств Фонда консолидации банковского сектора в рамках осуществления мер по предупреждению банкротства финучреждения. Сообщалось, что на это потребуется 100—200 млрд рублей. В начале текущего года уставный капитал Промсвязьбанка был уменьшен до 1 рубля .



В январе Министерство финансов РФ подтвердило выбор Промсвязьбанка в качестве опорного банка для работы с гособоронзаказом. Тогда же министр финансов Антон Силуанов сообщил, что руководителем кредитной организации станет Петр Фрадков.



Позже, 21 марта 2018-го, ЦБ утвердил изменения в план санации Промсвязьбанка и привлек АСВ в качестве инвестора . В четверг стало известно, что Агентство по страхованию вкладов стало владельцем более 99,9% акций Промсвязьбанка .