Банки в попытке угодить корпоративным клиентам идут на нарушения и «по секрету» предупреждают о возможной блокировке счета налоговиками. Временной лаг между принятием такого решения налоговой инспекцией и реальной блокировкой составляет сутки, что позволяет клиенту оперативно опустошить счет. В Федеральной налоговой службе (ФНС) намерены пресекать подобные действия и передавать заявления о возбуждении уголовных дел против недобросовестных налогоплательщиков и банкиров, пишет «Коммерсант».



На днях на профильном бухгалтерском сайте klerk.ru появилась информация о том, что банк «Точка» (работает на лицензии банка «Открытие») заранее предупреждает клиентов о вынесенном в отношении них налоговиками решении о блокировке счета на днях. На сайте размещен скриншот из мессенджера: «На сайте налоговой опубликовано решение… Скоро оно придет в «Точку». И мы будем обязаны заблокировать часть денег на счете».



В «Точке», впрочем, причастность к сообщению не признают: «Банк предупреждает клиента о приостановлении операций по счетам в СМС-сообщении в момент, когда совершение операций банком блокируется на основании решения налогового органа». Кроме того, на сайте nalog.ru всегда доступны сведения о блокировках по счетам любого юридического лица, подчеркивают в «Точке».

Это правда, но клиенту самостоятельно в постоянном режиме мониторить сайт ФНС затруднительно, отмечает издание. Поэтому банки, в том числе крупные, нередко оказывают своим клиентам услуги по мониторингу и предупреждению, естественно, неофициально и конфиденциально.

«Актуализация информации о блокировках на nalog.ru производится ИФНС в день вынесения решения одновременно с его отправкой в электронном виде в банк, однако решение идет через СМЭВ и поступает к нам с задержкой примерно на сутки, — рассказывают изданию в банке топ-20. — Складывается ситуация, когда решение есть в открытом доступе, но банк его еще не получил и потому исполнять не обязан».

«Формально банк ничего не нарушает, решения ИФНС он не получал, запрета на разглашение публичной информации нет», — уверен юрист в банке топ-50.

Впрочем, у налоговиков иное мнение, они намерены пресекать подобную практику и напоминают банкирам об уголовной ответственности. «В рамках уголовного дела следственными органами может быть также рассмотрен вопрос о причастности банков к уклонению клиента от уплаты налога», — отметили в ФНС.