Как сообщил основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров, причиной масштабного сбоя в работе Telegram в России и странах Европы стало отключение электричества, подающегося к серверам компании.

Power outage at a @telegram server cluster causing issues in Europe. Working to fix it from our side, but a lot depends on when the datacenter provider puts the power equipment in order. — Pavel Durov (@durov) March 29, 2018

Сейчас, по его словам, ведется работа над устранением проблем, но во многом это зависит от компании, которая обеспечивает дата-центр электроэнергией.

Роскомнадзор отметил , что пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана. «Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте — мы тут ни при чем», — добавили в ведомстве.

Как поясняет РБК, сбой затронул по меньшей мере пользователей европейской части России и нескольких стран Европы. Проблемы есть и в мобильной, и в веб-версиях мессенджера.