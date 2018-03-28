Платформа Cointext запустила бета-версию сервиса по проведению транзакций Bitcoin Cash через SMS. Постоянная комиссия платформы составит $0,05 в BCH за каждое отправленное сообщение.

Таким образом, пользователи смогут не зависеть от наличия доступа в Интернет для проведения операций. SMS-транзакции можно будет провести с даже самого простого мобильного телефона и они будут осуществляться непосредственно в блокчейне Bitcoin Cash, а SMS-клиент не сможет изменять или запрещать процессинг операций.

Для привлечения новых пользователей в Cointext обещают зачислить $0,50 в BCH каждому, кто отправит слово CASH на номер для получения доступа к сервису. Средства на эти выплаты выделены из пожертвований, собранных BCH-сообществом, сообщает Anycoin.

Сервис запущен в США, Канаде, Южной Африке, Швеции, Голландии и Великобритании. В дальнейшем компания планирует выйти на рынок 54 стран мира.