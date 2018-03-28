Банк России намерен обязать кредитные организации, предлагающие вложения в недепозитные инструменты, давать клиенту на подпись бумагу с уведомлением об отсутствии гарантированного государством возврата средств по такому инструменту. Об этом рассказал на ХХ Всероссийской банковской конференции руководитель службы защиты прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.

По его словам, банки часто дезориентируют клиентов и под видом депозита продают им инструменты, возврат по которым не гарантирован Агентством по страхованию вкладов. Регулятор намерен обязать кредитные организации давать клиенту на подпись бумагу, где оговаривается, что речь идет об инструменте, по которому возврат основной суммы не гарантирован государством. Такую бумагу на подпись должны будут получить инвесторы, вкладывающиеся в облигации , инвестиционное страхование жизни , структурные продукты и т. д.



Мамута отметил, что недавно столкнулся с примером, когда банк позиционировал ИСЖ как замену депозиту, где ставка выше, чем по вкладу: якобы ЦБ это рекомендует и все застраховано. «Это подмена понятий. Это не застраховано, это и есть страховка», — подчеркнул представитель Центробанка.