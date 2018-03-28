Банк России с 29 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АктивКапитал Банка (регистрационный номер 3006, г. Самара), сообщает пресс-служба регулятора.

«Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», — говорится в сообщении.

Как уточняет регулятор, в марте текущего года АктивКапитал Банк провел «ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами».

Таким образом, продолжает ЦБ, в деятельности банка возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что свидетельствует о наличии реальной угрозы интересам его вкладчиков и кредиторов.

Кроме того, в деятельности банка установлены неоднократные нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.

«Банк России неоднократно применял в отношении АктивКапитал Банка меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничение на привлечение вкладов населения. Руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АО «АК Банк» с рынка банковских услуг», — заключает ЦБ.

В соответствии с приказом Банка России в АктивКапитал Банк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

АктивКапитал Банк — участник системы страхования вкладов.

О проблемах в банке стало известно в середине марта. Клиенты банка с 15 марта жаловались в «Народном рейтинге» портала Банки.ру на невозможность совершения операций по банковским картам кредитной организации. Ранее, 14 марта, АктивКапитал Банк оповестил клиентов на своем сайте, что 17 марта обслуживание клиентов во всех офисах банка осуществляться не будет. Примечательно, что изначально в качестве причины в сообщении банка указывались президентские выборы 18 марта. Впоследствии эта информация с сайта банка была удалена и заменена на обычное оповещение о нерабочем дне и указании дежурных офисов (при их наличии в городе обслуживания банка). Так, в Москве клиентов должны были обслуживать в субботу в офисе в Среднем Наставническом переулке. А, например, в городе базирования банка — Самаре — кредитная организация дежурный офис не оставила.

До этого клиенты массово жаловались на АктивКапитал Банк в конце прошлого года. Тогда сообщалось , что с 26 декабря кредитная организация не пополняла никакие счета, кроме карточных, по решению руководства.