Башкомснаббанк меняет официальное наименование: с 28 марта 2018 года организация зарегистрирована в ЕГРЮЛ как ПАО «Роскомснаббанк». Изменения пока не отражены на сайте банка и на его странице на сайте ЦБ.

Согласно материалам банка, его акционеры на внеочередном общем собрании 2 февраля проголосовали за внесение в устав кредитной организации изменений, связанных с изменением ее полного и сокращенного фирменного наименования.



Банк базируется в Уфе. Сеть обслуживания сосредоточена в Башкирии (15 дополнительных офисов, большинство — в Уфе), при этом у банка имеется представительство в Москве.

