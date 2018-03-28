9 апреля крупнейший финансовый портал Рунета Банки.ру и Национальное рейтинговое агентство (НРА) проведут круглый стол на тему «Из вкладчиков в инвесторы? Что ждет банковские вклады и станут ли инвестиции в фондовый рынок массовым продуктом». Эта встреча продолжит серию совместных мероприятий Банки.ру и НРА под общим названием «Вся правда о деньгах», ставшую площадкой для обсуждения самых острых проблем финансового рынка.

В начале февраля ЦБ в очередной раз понизил ключевую ставку, что вызвало новый виток снижения доходности вкладов. В феврале максимальная процентная ставка в десяти крупнейших кредитных организациях упала до исторического минимума — 6,91%. На фоне падающих ставок по банковским вкладам россияне наращивают объем инвестиций в облигации. Например, только в ПИФы с начала года инвесторы вложили более 23 млрд рублей. А число индивидуальных инвестиционных счетов, открытых россиянами, за прошлый год выросло в полтора раза. К середине марта 2018 года, по оценке Мосбиржи , их уже больше 319 тыс.

Основные вопросы для обсуждения спикерами и участниками круглого стола:

Действия ЦБ по снижению ключевой ставки. Прогнозы.

Влияние группы госбанков и санируемых банков на рынок вкладов.

Динамика депозитных ставок и поведение клиентов в меняющихся условиях.

Станут ли инвестиции в фондовый рынок альтернативой вкладам.

Что мешает инвестиционным инструментам стать массовыми продуктами.

Банки как канал продажи инвестиционных продуктов.

Участие в качестве спикеров подтвердили:

заместитель генерального директора ИК «Финам» Ярослав Кабаков;

управляющий директор по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов;

генеральный директор компании «Регион Инвестиции» Дмитрий Тонкогубов;

директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин;

исполнительный директор, руководитель департамента по управлению инвестициями УК «Уралсиб» Иван Фоменко.

Также ожидается подтверждение от спикеров из ряда крупных банков, управляющих компаний и профильных ассоциаций.

Модераторами круглого стола выступят главный редактор портала Банки.ру Наталья Романова и президент НРА Виктор Четвериков.

К участию в качестве слушателей приглашаются представители банков, управляющих компаний, брокеров и профильных СМИ. Отметим, что участие в круглом столе для слушателей бесплатное, но количество мест ограниченно.

Регистрация по e-mail pressa@banki.ru.

Дополнительная информация по телефону (495) 739-5255, доб. 442.

Вопросы спикерам можно прислать на адрес pressа@banki.ru.

Круглый стол пройдет в зале «Брюсов» гостиницы «Метрополь». Адрес: Москва, Театральный проезд, д. 2 .

Регистрация участников — с 10:30. Начало мероприятия — в 11:20.