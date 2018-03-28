Банк «Восточный» расширяет границы операционного дня для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для экономии времени своих клиентов. Это один из немногих банков, где операционный день длится до 23.00 по местному, а не московскому времени.

Также, говорится в сообщении кредитной организации, до 31 мая 2018 года продлена акция, согласно которой в банке можно оформить со скидкой до 50% пакетные предложения, куда входят рассчетно-кассовое обслуживание, бесплатные внешние платежи, возможность снятия наличных с минимальной комиссией и др. Предусмотрены и другие возможности экономии расходов для клиентов: бесплатное открытие рублевого счета и заверение комплекта документов, скидки при авансовой оплате, на SMS-информирование, льготный период оплаты, бесплатные внутрибанковские платежи между контрагентами и пр.

Подробнее об акции и других возможностях для малого и среднего бизнеса можно узнать на сайте банка «Восточный» .