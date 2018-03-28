Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Международном Фондовом Банке (МФБанк, Москва), по итогам инвентаризации его имущества, завершенной 26 марта, выявило недостачу в размере 185,885 млн рублей. Об этом сообщается в четверг, 29 марта, на сайте АСВ.

Наибольшая часть недостачи приходится на основные средства (серверное оборудование, неотделимые улучшения в арендованных помещениях) — 124,168 млн рублей. На «прочие активы» приходится 44,64 млн рублей недостачи, на корреспондентский счет (ностро) — 17,076 млн. Недостача возникла в связи с непередачей бывшим руководством банка имущества и отсутствием подтверждающих документов, следует из отчета АСВ.

МФБанк лишился лицензии 4 октября 2017 года. Центробанк пояснял, что проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования ею крайне рискованной бизнес-модели, результатом чего стало образование на балансе значительного объема задолженности компаний с признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. При этом МФБанк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от исполнения неоднократных требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери путем технической трансформации активов. Регулятор также отмечал, что финансовое положение банка «характеризуется крайне низким качеством активов и наличием повышенных рисков в связи с полной потерей управляемости и недобросовестными действиями руководства кредитной организации, выражающимися в игнорировании требований надзорного органа и имеющими признаки ее преднамеренного банкротства».

АСВ после отзыва лицензии у банка объявило, что объем выплат по данному страховому случаю, в соответствии с полученным агентством реестром обязательств МФБанка, составит около 1,73 млрд рублей. При этом источник Банки.ру, знакомый с ситуацией в МФБанке, ранее рассказывал, что объем забалансовых вкладов физических лиц в финучреждении, согласно данным проверки, достигает 9 млрд рублей.



В конце декабря МФБанк был признан банкротом . По данным, опубликованным в конце января этого года, оценка «дыры» в балансе банка была повышена с 1,77 млрд до 1,9 млрд рублей.