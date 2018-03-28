Агентство по страхованию вкладов начнет выплату страхового возмещения вкладчикам самарского АктивКапитал Банка и столичного Лайтбанка не позднее 12 апреля 2018 года, а банки-агенты для этого будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 5 апреля. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Страховой случай в отношении этих банков наступил в связи с отзывом их лицензий Центробанком в четверг, 29 марта. Банки являются участниками системы обязательного страхования вкладов, и каждый их вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имеет право на получение в установленные сроки страхового возмещения, предусмотренного федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов ( вкладов ) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение по вкладам рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 29 марта 2018 года.

До начала страховых выплат АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на своем сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на компенсации.



Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банков.