Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в массовом порядке отзывает иски к клиентам разорившихся год назад Татфондбанка и Интехбанка. АСВ тогда оспаривало досрочное снятие денег со счетов в период, когда кредитные организации уже испытывали проблемы. Госкорпорация уже аннулировала 191 иск на 300 млн рублей, сообщили «Известиям» в АСВ.



Всего в декабре прошлого года агентство подало около 600 исков к клиентам Татфондбанка и Интехбанка на общую сумму 3,3 млрд рублей. Оно оспаривало досрочное закрытие вкладов и снятие денег со счетов с 30 ноября по 21 декабря 2016 года — когда банки уже испытывали проблемы с ликвидностью и ограничили выдачу депозитов и наличных в кассах.

Массовый отзыв исков к вкладчикам в АСВ объяснили выявленными в ходе судебной работы новыми обстоятельствами. В частности, выяснилось, что на самом деле досрочно депозиты клиенты не закрывали. По данным агентства, сотрудники банков, зная о его финансовых затруднениях, закрывали вклады по требованию, но не выдавали клиентам всю сумму. На остаток клиентам предлагали открыть новый вклад, а на руки выдавали от 50—100 тыс. рублей. По бумагам это выглядело так, будто закрытие вклада сопровождалось встречным внесением денег в кассу. АСВ расценило это как сомнительную операцию.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков попросил агентство объяснить, почему изначально было подано так много претензий к вкладчикам. По его словам, в АСВ заявили, что действовали в рамках закона, а массовость объясняется большим числом клиентов татарстанских банков — в процентном выражении доля подозрительных вкладчиков невелика.

Чтобы избежать подобной практике в будущем, депутаты комитета Госдумы по финансовому рынку совместно с Банком России, АСВ и Минфином готовят проект закона , который направлен на защиту добросовестных вкладчиков, забирающих свои средства накануне отзыва лицензии из банков. По словам Аксакова, работа над документом может быть завершена в течение недели .