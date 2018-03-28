Банк России с 29 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,55 рубля, что выше предыдущего дня на 38,51 копеек. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на отметке 71,33 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 7,14 копеек.

Учитывая, что налоговый период завершился, аукционы Минфина пройдены, а нефть в минусе, рубль сегодня остался без поддержки. Торги на Московской бирже откроются ростом по рублевым парам. Пара доллар/рубль держит курс к 58 рублей за «американца». Пара евро/рубль в ближайшие два дня поднимется выше 71,60 рубля за единицу европейской валюты, прогнозирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов не исключено некоторое укрепление российского рубля по отношению к основным мировым валютам, комментирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

«Несмотря на консолидацию в ценах на нефть, мы можем увидеть фиксацию прибыли по спекулятивным коротким позициям в долларе, что приведет к его отступлению в район 57,6 рубля. В дальнейшем «медведей» поддержит подъем нефти марки Brent выше 70 долларов, в результате чего к концу дня доллар может отступить ниже 57,5 рубля. Отметим, что в текущий момент в качестве основного сценария мы рассматриваем подъем американской валюты в район 59 рублей», - поясняет аналитик.

По словам Андрея Люшина, заместителя председателя правления Локо-Банка, рубль окажется под логичным давлением, но большого снижения не ожидается, в паре против доллара США сегодня-завтра должен состояться тест существенного сопротивления на отметке 58. С технической точки зрения здесь будет отработана фигура двойное дно, а с фундаментальной - первичная реакция на высылку российских дипломатов из ряда стран. Дальнейшее движение вверх нуждается либо в политической подпитке, либо в провале нефти.

«Нефть дала слабину, и тут же российская валюта среагировала, начав просадку. Также усиливается давление и со стороны ужесточения монетарной политики мировыми ЦБ. Пока заканчивается налоговый период, рубль еще держится, как только не будет сдерживающих факторов, начнется просадка до 58 рублей за доллар. Скорее всего, это произойдет в начале апреля. К концу недели ожидаемый курс составит 57,50 – 57,70 рубля за доллар», - анализирует Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка.