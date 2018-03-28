Теперь для клиентов Альфа-Банка время исполнения несрочных внешних платежей в рублях начинается с 1:00 по московскому времени вне зависимости от региона обслуживания. Ранее клиенты банка могли осуществлять платежи с 4:00 по московскому времени.

«Постоянная забота о клиенте – одно из приоритетных направлений для банка. Возможность ранней отправки платежей вне зависимости от региона обслуживания – это еще один важный шаг для улучшения расчетного сервиса клиентов» – прокомментировала Мария Шевченко, главный операционный директор Альфа-Банка.

Режим отправки срочных платежей, установленный Банком России, без изменений - с 4:00 мск. Переводы внутри Альфа-Банка доступны клиентам круглосуточно через интернет-банк.