Иностранные спецслужбы ведут целенаправленную работу по разрушению российской экономики, распространяя недостоверную информацию о финансовых институтах, заявил в четверг председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на ХХ Всероссийской банковской конференции.



«Сейчас мы замечаем, что идет целенаправленная работа по уже разрушению нашей экономики из-за пределов страны. Мы допускаем, что спецслужбы целенаправленно распространяют недостоверную информацию, в том числе о финансовых институтах, в том числе чтобы создать проблемы на наших рынках, чтобы решать какие-то свои не очень чистоплотные задачи. Поэтому мы проанализировали эту ситуацию, сейчас подготовили с ЦБ текст законопроекта, в короткий промежуток обсудим его и на следующей неделе уже внесем, чтобы эту проблему решить», — сказал депутат.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах мероприятия сообщил журналистам, что впервые слышит про такие атаки.