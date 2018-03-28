ВТБ снизил ставки по депозитам для юридических лиц .



По «Срочному» банк уменьшил ставки в рублях на 0,01—0,25 процентного пункта. Теперь разместить средства можно под 4,89—5,69% годовых. Сроки размещения — от одного дня до трех лет. Сумма — от 1 млн рублей. Досрочные расторжение и пополнение не предусмотрены. Выплата процентов — в конце срока и ежемесячно.

По «Комфортному» ставка также снижена на 0,01—0,25 п. п. Вложить средства можно под 4,89—5,62% годовых. Сроки размещения — от одного дня до трех лет.

Сумма депозита — от 1 рубля. Выплата процентов — в конце срока. Пополнение не предусмотрено. Полное досрочное расторжение возможно с выплатой процентов по ставке до востребования.