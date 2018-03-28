Создатель Ethereum Виталик Бутерин опубликовал пост , в котором предложил ввести так называемую «арендную плату» в блокчейне Ethereum. Согласно изложенной им концепции, эта плата будет взиматься за использование сети. Её размер будет зависеть от того, как долго данные будут оставаться доступными в блокчейне.

Разработчики Ethereum пытаются справиться с растущим использованием платформы и, соответственно, объемом данных, которые должны храниться в узлах сети.

Бутерин предлагает рассчитывать плату, исходя из долгосрочного лимита на часть специальных данных Ethereum, которые должны хранить операторы узлов, сообщает Anycoin . Объем данных, которые хранятся в RAM узлового компьютера (около 5 Гб), никогда не должен превышать 500 Гб. Для поддержания этого лимита пользователи должны будут платить комиссию, основанную на том, как долго их данные хранятся. Если же объем будет расти, то плата также будет увеличиваться.

Также Бутерин предложил позволить пользователям использовать их данные даже после того, как истечет срок их действия.

Некоторые участники криптосообщества считают, что «арендная плата» должна быть введена во всех блокчейнах, поскольку вопросы масштабирования и связанных с этим издержек актуальны для всех сетей.