Платежная система Visa в связи с проведением в РФ чемпионата мира по футболу организует конкурс для малого бизнеса, направленный на переход к безналичным расчетам. Об этом рассказала генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина в ходе презентации программы.



Десять предприятий малого бизнеса получат 10 тыс. долларов на технологическое обновление. Для участия необходимо записать видеозаявку, в которой предприниматель должен будет рассказать про свой бизнес, объяснить, почему безналичные платежи важны для его развития. Также участники должны будут презентовать, какую новую идею для развития бизнеса они хотят воплотить и готовятся ли они встречать гостей футбольного первенства.

Прием заявок начнется в апреле-мае, победители будут объявлены в июне.

«Я очень рада, что Россия стала одним из первых рынков в мире, где Visa реализует программу поддержки малого бизнеса по переходу на электронные платежи. Мы надеемся, что конкурс #Чемпионыбизнеса поможет российским предпринимателям не только воплотить в жизнь идеи, но и предложить потребителям более удобные и безопасные способы оплаты», — прокомментировала Екатерина Петелина.

Все видеозаявки, принятые к участию в конкурсе, размещаются в социальных сетях с хэштегами #Чемпионыбизнеса и #Visa. Приз может быть потрачен на реализацию предложенной идеи или технологическое обновление, связанное с приемом безналичных платежей. Оценивать идеи участников будет жюри, куда войдут известные российские предприниматели, представители компании Visa и банков-партнеров.