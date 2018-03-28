Цены на продукты в Венесуэле начиная с 1 мая будут указываться в новой национальной валюте под названием «суверенный боливар»

Мадуро объявил о проведении деноминации национальной валюты 22 марта в надежде таким образом укрепить экономику страны. Президент указал, что с 4 июня находящийся ныне в хождении боливар будет полностью исключен из обращения.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией боливара, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам Национальной ассамблеи, в 2017 году инфляция превысила 2 600%. В 2018 году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14 000%.